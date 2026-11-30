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बृजेश कुमार सुबह करीब 9:30 बजे गांव में टाइल्स लगाने पैदल जा रहे थे। उनके कंधे पर एल्युमिनियम की फंटी रखी थी। वहीं, रास्ते में गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार पोल से नीचे लटक रहा था। कंधे पर रखी फंटी तार से छू गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें बिरसिंहपुर अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।शिकायत के बावजूद नहीं दुरुस्त किए ढीले तारपरिजन शव लेकर घर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ढीला तार लटकने की शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। विधायक राज प्रसाद उपाध्याय और एसडीएम प्रीति जैन मौके पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह और कोतवाल विवेक कुमार राय ने भी लोगों को समझाया। अधिकारियों के कार्रवाई और सहायता राशि के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ।परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़बृजेश के कंधों पर पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी थी। उनके परिवार में पत्नी हिना देवी, 12 वर्ष की पुत्री रेशमी और 08 वर्ष का पुत्र ऋतिक हैं। उनकी इस तरह अचानक हुई मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।