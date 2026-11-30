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यह यात्रा करौंदीकला से शुरू होकर सूरापुर, बजरंगनगर, पटेल चौक और मुडिलाडीह होते हुए अखंडनगर तक गई। कस्बे के पटेल चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बेरोजगारी, परिसीमन और सांविधानिक अधिकारों के मुद्दों पर सरकार से तीखा सवाल किया। युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि रोजगार के लिए सड़कों पर उतरकर सरकार की जवाबदेही तय करें।कादीपुर पहुंचने पर उन्होंने सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह पटेल, सुरेश टाइगर, सुरेंद्र पटेल, घनश्याम पटेल और पूजा गौतम मौजूद रहीं।