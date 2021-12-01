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Sultanpur News: विद्युत कटौती पर व्यापारियों में रोष, आंदोलन की चेतावनी

Fri, 21 Aug 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:18 AM IST
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Traders outraged over power cuts; warn of agitation
जयसिंहपुर। जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की समीक्षा बैठक बृहस्पतिवार को जयसिंहपुर बाजार में हुई। मुख्य अतिथि संगठन के जिला प्रभारी संदीप श्रीवास्तव रहे। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
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बैठक में जिला प्रभारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की ओर से जनसमस्याओं पर प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। कहा कि व्यापारियों और व्यापारी नेताओं का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा।
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बैठक में जिले में सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों से कथित धन उगाही का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बाबूलाल, शिवलाल, आजुद्दीन, शीतल समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे। संवाद
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