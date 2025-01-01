Sultanpur News: डिजिटल घड़ियों के साथ घंटाघर का होगा कायाकल्प

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घंटाघर में लगी पुरानी घड़ियों को हटाकर चार नई डिजिटल घड़ियां लगाई जाएंगी। आधुनिक फसाड लाइट से घंटाघर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। बृहस्पतिवार को नगर पालिकाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में लखनऊ से आए अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ और विद्युतकर्मी के दल ने जायजा लिया। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि घंटाघर का सुंदरीकरण वर्ष 2007-08 में हुआ था। अब लंबे समय बाद भवन की मरम्मत और घड़ियों को बदला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को दुर्गा पूजा महोत्सव और अन्य त्योहारों से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज ने बताया कि फसाड लाइट कुछ ही सेकंड में अपना रंग बदल लेती है। संसद भवन, सिग्नेचर ब्रिज और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर भी ऐसी लाइटें लगाई गई हैं। इस मौके पर सहायक अभियंता सिविल संतोष कुमार, अवर अभियंता सिविल नीलम कुमारी, मार्ग प्रकाश विभाग के अजय तिवारी, सुनील श्रीवास्तव और हनुमान सिंह मौजूद रहे।