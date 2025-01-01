फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Clock tower to be revamped with digital clocks.

Sultanpur News: डिजिटल घड़ियों के साथ घंटाघर का होगा कायाकल्प

Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Clock tower to be revamped with digital clocks.
शहर के घंटाघर में प्रस्तावित कार्य के विषय में जानकारी लेते पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल व ईओ ला
सुल्तानपुर। शहर के ऐतिहासिक चौक घंटाघर का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। नगर पालिका ने इसके सुंदरीकरण, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए करीब 34 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसका काम 20 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
विज्ञापन

घंटाघर में लगी पुरानी घड़ियों को हटाकर चार नई डिजिटल घड़ियां लगाई जाएंगी। आधुनिक फसाड लाइट से घंटाघर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। बृहस्पतिवार को नगर पालिकाध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में लखनऊ से आए अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ और विद्युतकर्मी के दल ने जायजा लिया। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि घंटाघर का सुंदरीकरण वर्ष 2007-08 में हुआ था। अब लंबे समय बाद भवन की मरम्मत और घड़ियों को बदला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को दुर्गा पूजा महोत्सव और अन्य त्योहारों से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज ने बताया कि फसाड लाइट कुछ ही सेकंड में अपना रंग बदल लेती है। संसद भवन, सिग्नेचर ब्रिज और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर भी ऐसी लाइटें लगाई गई हैं। इस मौके पर सहायक अभियंता सिविल संतोष कुमार, अवर अभियंता सिविल नीलम कुमारी, मार्ग प्रकाश विभाग के अजय तिवारी, सुनील श्रीवास्तव और हनुमान सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed