Sultanpur News: आज दो घंटे ठप रहेगी बिजली आपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
दूबेपुर। ट्रांसपोर्टनगर विद्युत उपकेंद्र के सभी फीडरों की बिजली की आपूर्ति शुक्रवार को दो घंटे तक ठप रहेगी। इस दौरान एचटी लाइनों पर रख-रखाव व मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पयागीपुर, नारायनपुर, लक्ष्मणपुर, अहिमाने, घांसीगंज, गोराबारिक, अमहट, हनुमंतनगर, विंध्यवासिनी नगर, दूबेपुर, दिखौली, कांशीराम काॅलोनी, गभड़िया, रानीगंज, तुराबखानी, केंद्रीय विद्यालय परिसर, नवीन सब्जी मंडी परिसर, ट्राॅमा सेंटर परिसर, सीएमओ कार्यालय परिसर व एआरटीओ कार्यालय परिसर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11 हजार वोल्ट लाइन के आसपास मौजूद पेड़ों की डालियों की कटाई-छटाई, जर्जर और पुराने तारों, जंपर, इंसुलेटर व डिस्क आदि उपकरणों को बदलने का काम किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पयागीपुर, नारायनपुर, लक्ष्मणपुर, अहिमाने, घांसीगंज, गोराबारिक, अमहट, हनुमंतनगर, विंध्यवासिनी नगर, दूबेपुर, दिखौली, कांशीराम काॅलोनी, गभड़िया, रानीगंज, तुराबखानी, केंद्रीय विद्यालय परिसर, नवीन सब्जी मंडी परिसर, ट्राॅमा सेंटर परिसर, सीएमओ कार्यालय परिसर व एआरटीओ कार्यालय परिसर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
विज्ञापन
उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11 हजार वोल्ट लाइन के आसपास मौजूद पेड़ों की डालियों की कटाई-छटाई, जर्जर और पुराने तारों, जंपर, इंसुलेटर व डिस्क आदि उपकरणों को बदलने का काम किया जाएगा।
विज्ञापन