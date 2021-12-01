Sultanpur News: मिक्सर मशीन से टकरा बाइक सवार की मौत

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक कुत्ते को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर मिक्सर मशीन से टकराई थी। परिजनों के मुताबिक राम अधार बुधवार सुबह दिल्ली से घर आए थे, वहां वह मजदूरी करते थे।दुर्घटना बुधवार रात आठ बजे के बाद की है। राम अधार ने हेलमेट नहीं पहना था। परिजनों के अनुसार राम अधार बुधवार रात 7:30 बजे बाइक से गांव के हमीदपुर चौराहे पर सामान लेने के लिए अकेले निकले थे। चौराहे के पास पहुंचते ही रास्ते में अचानक कुत्ता सामने आने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक सीधे सड़क के किनारे खड़ी मिक्सर मशीन से टकरा गई।दुर्घटना में राम अधार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में चोट लग गई। ग्रामीणों की मदद से उन्हें दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नारद मुनि सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।g कुएं में मिला बुजुर्ग का शव : गोसाईगंज। गेड़ौरा गांव में बुधवार रात घर से निकले बुजुर्ग का शव गांव से करीब 200 मीटर दूर स्थित कुएं में मिला। गेड़ौरा निवासी पारस नाथ मिश्र (80) बुधवार रात घर से निकले थे। देर तक नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की। कुएं के पास उनकी चप्पल और लाठी मिली।ग्रामीणों ने कुएं में झांककर देखा तो पानी में पारस नाथ का शव उतराता दिखाई दिया। रात में ही गोसाईगंज पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया।गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर स्थिति स्पष्ट होगी। (संवाद)