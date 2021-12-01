Sultanpur News: सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ पोस्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
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कूरेभार। फेसबुक पर शहर विधायक विनोद सिंह, उनके समर्थकों व जिला प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कटका निवासी शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार सिंह के मुताबिक वह विधायक विनोद सिंह के समर्थक हैं।
आरोप है कि सोशल मीडिया पर कूरेभार के सरायगोकुल, नंदापुर निवासी ललित यादव की आईडी से एक वीडियो प्रसारित किया गया। वीडियो में विधायक, उनके समर्थकों और जिला प्रशासन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कूरेभार थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वीडियो की सत्यता व उसके प्रसारण से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। (संवाद)
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आरोप है कि सोशल मीडिया पर कूरेभार के सरायगोकुल, नंदापुर निवासी ललित यादव की आईडी से एक वीडियो प्रसारित किया गया। वीडियो में विधायक, उनके समर्थकों और जिला प्रशासन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कूरेभार थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वीडियो की सत्यता व उसके प्रसारण से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। (संवाद)
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