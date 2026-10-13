Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

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2- महाआरती

शाम 07:00 बजे। कादीपुर के रानीपुर कायस्थ गांव स्थित चित्रगुप्त मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा।

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3- रामलीला मंचन

शाम 07:00 बजे। कुड़वार कस्बे के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन होगा।

रात 08:00 बजे। शहर के संत तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अयोध्या से आए कलाकार राम जन्म प्रसंग का मंचन करेंगे।

रात 08:00 बजे। धनपतगंज के पंडरे गांव की रामलीला में श्रीराम जन्म उत्सव का मंचन किया जाएगा।

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1- सुंदरकांड पाठसुबह 09:00 बजे। कुड़वार के नौगवांतीर मार्ग पर हनुमंत नगर स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।