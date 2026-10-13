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Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
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Today's events
1- सुंदरकांड पाठसुबह 09:00 बजे। कुड़वार के नौगवांतीर मार्ग पर हनुमंत नगर स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।
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2- महाआरती
शाम 07:00 बजे। कादीपुर के रानीपुर कायस्थ गांव स्थित चित्रगुप्त मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा।
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3- रामलीला मंचन
शाम 07:00 बजे। कुड़वार कस्बे के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन होगा।
रात 08:00 बजे। शहर के संत तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अयोध्या से आए कलाकार राम जन्म प्रसंग का मंचन करेंगे।
रात 08:00 बजे। धनपतगंज के पंडरे गांव की रामलीला में श्रीराम जन्म उत्सव का मंचन किया जाएगा।
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