Sultanpur News: तीन शिक्षकों को मिला सम्मान

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राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त वंदना के विद्यालय में 393 बच्चे पंजीकृत हैं। यहां 15 से 20 किलोमीटर दूर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। विद्यालय में कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेलकूद उपकरण और कमजोर बच्चों के लिए साप्ताहिक काउंसिलिंग की सुविधा है। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक कांति सिंह और सत्येंद्र कुमार सिंह भी सम्मानित हुए।

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सुल्तानपुर। लखनऊ में सोमवार को आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में जिले के तीन शिक्षकों को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया। भदैंया ब्लॉक के मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय भरसारे की शिक्षिका वंदना यादव को शैक्षिक नवाचारों और सर्वाधिक नामांकन के लिए सम्मान मिला।