Sultanpur News: 30 वर्षों से नहीं हुई मूसेपुर सड़क की मरम्मत

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इस सड़क से अमरेमऊ, देवराजपुर, रामनगर, पूरे हरदास, मूसेपुर, चतुर्भुजपुर, बांगरखुर्द, विष्णु गोपालपुर, खटकी कास्त चिरान, भटौता तुलसी पट्टी, कटघर पूरे चौहान, गंगापुर, नरायनपुर नागनाथपुर, शहाबुद्दीनपुर सहित अन्य कई गांव के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन बाइक और साइकिल सवार गिरकर चोटिल होते रहते हैं। ग्रामीणों को तीन किलोमीटर अधिक दूरी तय कर पान बाबा मार्ग से गुजरना पड़ता है।स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क का निर्माण गन्ना समिति विभाग ने 1996 में किया था। तब से इसकी मरम्मत नहीं की गई है। भटौता तुलसी पट्टी के भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने सांसद और विधायक को पत्र लिखा था। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहाबुद्दीनपुर निवासी गुड्डू यादव ने भी सड़क की खराब हालत पर चिंता जताई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की है।हस्तांतरण के बाद होगी मरम्मतलोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अतुल वर्मा ने बताया कि सड़क का निर्माण गन्ना समिति ने कराया था। यह सड़क अभी तक लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं हुई है। हस्तांतरण के बाद ही सड़क की मरम्मत कराई जाएगी।