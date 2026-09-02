Sultanpur News: साइबर ठगी के दो पीड़ितों को मिले 96,400 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 12:21 AM IST
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सुल्तानपुर। साइबर ठगी के दो पीड़ितों को 96,400 रुपये की धनराशि साइबर थाने की पुलिस ने मंगलवार को वापस कराई। पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में जालसाजों के बैंक खातों को फ्रीज कराने के साथ संबंधित बैंकों से पत्राचार किया गया था।
कोतवाली नगर के पांचोपीरन निवासी मो. कासिम से 13 मई 2026 तक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से साइबर ठगी हुई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद पीड़ित के खाते में 80 हजार रुपये वापस कराए गए। लंभुआ के धनेछ गांव निवासी सुभाष गौतम से 18 अगस्त 2026 तक 16,400 रुपये की साइबर ठगी की गई थी। पुलिस ने संबंधित खातों को फ्रीज कराकर बैंक से पत्राचार किया। पीड़ित को पूरी धनराशि वापस मिल गई। साइबर थाने की प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ने बताया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे ठगी की रकम मिलने की संभावना बनी रहती है। (संवाद)
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कोतवाली नगर के पांचोपीरन निवासी मो. कासिम से 13 मई 2026 तक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से साइबर ठगी हुई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद पीड़ित के खाते में 80 हजार रुपये वापस कराए गए। लंभुआ के धनेछ गांव निवासी सुभाष गौतम से 18 अगस्त 2026 तक 16,400 रुपये की साइबर ठगी की गई थी। पुलिस ने संबंधित खातों को फ्रीज कराकर बैंक से पत्राचार किया। पीड़ित को पूरी धनराशि वापस मिल गई। साइबर थाने की प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ने बताया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे ठगी की रकम मिलने की संभावना बनी रहती है। (संवाद)
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