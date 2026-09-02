Sultanpur News: जन्माष्टमी पर खटारा बसें चलाने पर कार्रवाई तय

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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय ने क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और डिपो प्रभारियों को जन्माष्टमी के मद्देनजर बसों का भौतिक और यांत्रिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में खामी मिलने पर तत्काल मरम्मत कराकर ही बस को संचालन के लिए भेजा जाएगा। चालक और परिचालक ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से वर्दी में रहेंगे।इन रूटों पर रहेगी नजरसुल्तानपुर बस अड्डे से अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों व कस्बों की ओर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। रोडवेज प्रशासन के सामने बसों के नियमित और समयबद्ध संचालन के साथ यात्रियों की भीड़ संभालने की चुनौती रहेगी। डिपो स्तर पर बसों की उपलब्धता और संचालन की निगरानी की जाएगी।यात्रियों की सुविधा पहली प्राथमिकताएआरएम सुरेश चंद्र यादव ने कहा कि जन्माष्टमी पर यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। बसों की फिटनेस, साफ-सफाई और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चालक-परिचालकों को यात्रियों से शिष्ट और मृदुल व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं।