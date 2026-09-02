Sultanpur News: जागृति ब्राह्मण समाज की बैठक में सामाजिक एकता पर जोर

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इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्र, प्रदेश महामंत्री विजय प्रकाश मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मिश्र, हरीश पाठक, श्रवण मिश्र, अमित मिश्र, संतोष मिश्र, दिनेश चंद्र पाठक, नवल किशोर मिश्र, सत्य प्रकाश चौबे और पिंटू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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मोतिगरपुर। कस्बे में मंगलवार को जागृति ब्राह्मण समाज की बैठक में सामाजिक एकता, सभी वर्गों के कल्याण और सनातन संस्कृति को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय संयोजक पंडित रुपेश शुक्ल ने कहा कि समाज के निचले पायदान से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों को रोजी-रोजगार और समाज में पहचान दिलाने के लिए ब्राह्मण समाज ने सदैव कार्य किया है। सभी के कल्याण के लिए सोचने वाला ब्राह्मण समाज आज स्वयं पीछे की कतार में दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से सनातन संस्कृति और कर्तव्यपरायणता को मजबूती से अपनाए रखने का आह्वान किया।