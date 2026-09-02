Sultanpur News: ललही छठ आज, पुत्र की लंबी उम्र के लिए माताएं रखेंगी व्रत

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धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से पहले उनके बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है। भगवान बलराम का प्रमुख शस्त्र हल होने से इस व्रत में हल से जोते गए खेत में पैदा होने वाले अनाज और फल का प्रयोग नहीं किया जाता। शहर के सब्जी मंडी और चौक क्षेत्र में सड़क किनारे पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सजी रहीं। रिमझिम बारिश के बावजूद लोगों ने ढाक व महुआ के पत्ते, कुश, तिन्नी का चावल, फूल, दूब, रोली, चंदन और नारियल सहित अन्य सामग्री खरीदी।तिन्नी का चावल 120 रुपये में बिकाकिराना दुकानदार मनीष कसौधन ने बताया कि तिन्नी का चावल 120 रुपये प्रति किलो और कुश, ढाक व महुआ का सेट 30 रुपये में बिका। बुधवार को व्रती महिलाएं तिन्नी के चावल, भैंस के दूध-दही और करेमुआ के साग सहित बिना जोते खेत से प्राप्त सामग्री का उपयोग करेंगी।