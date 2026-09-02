फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Innovation in TLM will transform the face of primary classrooms

Sultanpur News: टीएलएम के नवाचार से बदलेगी प्राथमिक कक्षाओं की तस्वीर

Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Innovation in TLM will transform the face of primary classrooms
सुल्तानपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए सितंबर में शिक्षा चौपाल और टीएलएम (शिक्षण-अधिगम सामग्री) मेला आयोजित होगा। निपुण भारत मिशन के तहत होने वाले इस आयोजन में शिक्षक अपने नवाचारी मॉडल प्रदर्शित करेंगे। उपयोगी और प्रभावी मॉडल बनाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन

जिले में 2,064 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अपेक्षा त्रिपाठी ने बताया कि इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय अवधारणाओं में दक्ष बनाने पर जोर है। इसके लिए गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीएलएम मेले में शिक्षक ऐसे मॉडल प्रस्तुत करेंगे, जिनसे कठिन विषयों को बच्चों के लिए सरल और रुचिकर बनाया जा सके। शिक्षा विभाग ने मेले के लिए शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित शिक्षकों के मॉडल प्रदर्शनी में रखे जाएंगे। दूसरे विद्यालयों के शिक्षक इनका अवलोकन कर अपने स्कूलों में भी उपयोग कर सकेंगे।
विज्ञापन


शिक्षा चौपाल में अभिभावकों की होगी भागीदारी
बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षा चौपाल के जरिये विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। घर पर पढ़ाई के माहौल और उनकी सीखने की प्रगति को लेकर अभिभावकों से सीधा संवाद किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

निपुण भारत मिशन के लक्ष्य
निपुण भारत मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्ष बनाना शामिल है। गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षकों के स्थानीय नवाचारों को साझा करना इस मिशन का हिस्सा है। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई से जोड़ना भी एक अहम लक्ष्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed