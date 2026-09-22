सुल्तानपुर: सीबीआई ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर का घूस लेते दबोचा, टीम कर रही छानबीन

ऋण देने के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगने के मामले में ग्रामीण बैंक बेलवारे के मैनेजर को सीबीआई टीम ने दबोच लिया।

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मामले की शिकायत पर सीबीआई की टीम लखनऊ से पहुंची थी।



जानकारी पर क्षेत्रीय मैनेजर पहुंचे। वहीं, कार्रवाई से बैंक कर्मी सकते में आ गए हैं।