सुल्तानपुर: सीबीआई ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर का घूस लेते दबोचा, टीम कर रही छानबीन
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 22 Sep 2026 07:43 PM IST
सार
सुल्तानपुर में ऋण देने के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगने के मामले में ग्रामीण बैंक के मैनेजर को सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते दबोच लिया। वहीं, कार्रवाई से अन्य बैंककर्मी सकते में आ गए।
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विस्तार
ऋण देने के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगने के मामले में ग्रामीण बैंक बेलवारे के मैनेजर को सीबीआई टीम ने दबोच लिया।
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मामले की शिकायत पर सीबीआई की टीम लखनऊ से पहुंची थी।
जानकारी पर क्षेत्रीय मैनेजर पहुंचे। वहीं, कार्रवाई से बैंक कर्मी सकते में आ गए हैं।