Sultanpur News: पांच घंटे गुल रही शहर की बिजली, गर्मी में शहरवासी बेहाल

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इसके बाद आपूर्ति शुरू हुई तो अचानक फिर बंद कर दी गई। एक घंटे बाद दोपहर तीन बजे सही तरीके से सप्लाई शुरू हो सकी। इससे करीब 45 हजार की आबादी प्रभावित हुई।दुर्गापूजा में निर्बाध आपूर्ति के लिए टाउन-प्रथम फीडर पर पेड़ों की छंटाई के साथ पुराने और क्षतिग्रस्त तार बदले गए। बिजली बंद रहने से घरों में पंखे-कूलर नहीं चल सके और उमस भरी गर्मी में लोग परेशान रहे। दुकानदारों के कामकाज पर भी असर पड़ा। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि दुर्गापूजा के दौरान आपूर्ति सुचारु रखने के लिए अनुरक्षण कार्य कराया गया है। पेड़ों की छंटाई और क्षतिग्रस्त तार बदलने का काम पूरा कर आपूर्ति बहाल कर दी गई।तीन घंटे बंद रही कांशीराम फीडर की बिजलीदूबेपुर। टीपीनगर उपकेंद्र के कांशीराम फीडर की बिजली दोपहर 12 से तीन बजे तक बंद रही। हिंछा का पुरवा गांव में हाईटेंशन लाइन के आसपास पेड़ों की डालियों की कटाई-छंटाई की गई। अवर अभियंता प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि काम के दौरान आंशिक रूप से फीडर बंद किया गया था। कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी गई। संवादट्रांसफार्मर जला, 25 परिवार अंधेरे मेंमोतिगरपुर। मलिकपुर बखरा गांव में शनिवार रात ट्रांसफार्मर जलने से करीब 25 परिवारों के साथ गो-आश्रय स्थल की बिजली गुल है। शिकायत के बावजूद आपूर्ति बहाल न होने से ग्रामीण परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और मोबाइल चार्जिंग तक प्रभावित है। गोआश्रय स्थल में बिजली न होने से रात में गोवंश की निगरानी में भी दिक्कत हो रही है। गोपालकों ने जहरीले जीवों के खतरे की चिंता जताई है। जेई मो. अरशद ने बताया कि जला ट्रांसफार्मर वर्कशॉप भेजा गया है। जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल की जाएगी। संवाद