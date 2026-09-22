Sultanpur News: एकादशी पर पारिजात धाम में हुई महाआरती
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:32 PM IST
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सुल्तानपुर। एकादशी के पावन अवसर पर पारिजात धाम में कल्पवृक्ष सेवा समिति की ओर से महाआरती हुई। मुख्य यजमान के रूप में विकास चौरसिया ने पूजन-अर्चन में सहभागिता की। इस दौरान धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने श्रद्धाभाव से भगवान की आरती कर सुख-समृद्धि की कामना की। जयकारों से धाम का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अंकित श्रीवास्तव, आशीष चतुर्वेदी, पिंटू, गोकुल प्रसाद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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