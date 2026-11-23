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प्रतियोगिता में अर्जुन यादव ने प्रथम, अपर्णा श्रीवास्तव ने द्वितीय और राज कनौजिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाराज राम प्रपन्नाचार्य और जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह ने किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अंधविश्वास समाज के लिए घातक बुराई है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।महाराज राम प्रपन्नाचार्य ने विभिन्न धर्मों में वैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण पर विचार रखे। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच के साथ धर्म के मार्ग पर चलने की शुभकामनाएं दीं। विद्यालय प्रबंधक एचडी राम ने कहा कि अध्ययन और सही जानकारी के माध्यम से विश्वास को मजबूत करने के साथ अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है।कार्यक्रम का संचालन कर रहे शैलेंद्र चतुर्वेदी ने नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर देश को विकसित बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के करीब 250 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अंत में प्रधानाचार्य युगल किशोर मिश्रा ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया।