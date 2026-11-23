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जिला न्यायालय में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात आरक्षी अश्वनी मिश्र ने 28 अक्तूबर को कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 26 अक्तूबर की रात डीएम आवास के निकट डीजे संचालकों की ओर से आवागमन बाधित किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर दुर्गा पूजा समिति बसौढ़ी के डीजे संचालक और समिति अध्यक्ष भैयाराम, उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। विज्ञापन



इस मामले में आरोपी सरजू प्रसाद की ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। शनिवार को सुनवाई टलने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। तब तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। जिला न्यायालय में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात आरक्षी अश्वनी मिश्र ने 28 अक्तूबर को कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, 26 अक्तूबर की रात डीएम आवास के निकट डीजे संचालकों की ओर से आवागमन बाधित किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर दुर्गा पूजा समिति बसौढ़ी के डीजे संचालक और समिति अध्यक्ष भैयाराम, उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया था।इस मामले में आरोपी सरजू प्रसाद की ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। शनिवार को सुनवाई टलने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। तब तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

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सुल्तानपुर। दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा के दौरान आवागमन बाधित करने से रोकने पर आरक्षी अश्वनी मिश्र पर हुए हमले के मामले में आरोपी समिति उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज सुनील कुमार ने जमानत अर्जी पर बहस के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है।