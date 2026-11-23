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लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर बांसगांव से मोतिगरपुर तक चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर के इस हिस्से में सैकड़ों गड्ढे बन गए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और वाहनों की रफ्तार थम गई है। पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण का हवाला देते हुए गड्ढों में मिट्टी और गिट्टी डालकर भराव करा दिया है। वाहनों की आवाजाही से गिट्टियां फिर उखड़कर सड़क पर फैल गई हैं। इस मार्ग से रोजाना करीब 10 हजार लोग आवागमन करते हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण उन्हें जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है।इसी तरह कादीपुर-अखंडनगर मार्ग पर भी गड्ढामुक्त अभियान का असर नहीं दिख रहा है। करीब 14 किलोमीटर लंबी सड़क पर मरम्मत के बाद भरे गए गड्ढे फिर उखड़ गए हैं। इससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।ये सड़कें भी खस्ताहालजिले में बिरसिंहपुर-गौसैसिंहपुर मार्ग, दूल्हापुर से नचनिया बाबा, गांगूपुर, दोस्तपुर में नई सब्जी मंडी से निजी स्कूल तक और बाबूगंज से रामगंज बाजार तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें गड्ढामुक्त अभियान के बाद भी जर्जर हो गई हैं। कटका-मायंग मार्ग पर भी जगह-जगह गड्ढे बनने लगे हैं, जबकि इस सड़क का निर्माण पिछले साल ही पूरा हुआ था। कटका से आगे अयोध्या हाईवे पर भी गड्ढे बन गए हैं। यही स्थिति जिले के कई अन्य ग्रामीण मार्गों की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) की 190 सड़कों पर अभी तक गड्ढामुक्त अभियान के तहत काम शुरू नहीं हो सका है।