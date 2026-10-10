Sultanpur News: मतदाता सूची पुनरीक्षण बैठक में राजनीतिक दल शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण-2026 का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसी क्रम में शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नप्रिया ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य योग्य नागरिकों की पहचान करना है। जिन नागरिकों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, वे फार्म-6 भरें। इससे वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। यह अभियान सभी पात्र व्यक्तियों को पंजीकरण की सुविधा देगा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी से आशीष सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमर खान, समाजवादी पार्टी से सलाहुद्दीन, बहुजन समाज पार्टी से राम आसरे, आप से राम बिलास तिवारी, भाकपा-माले से शशांक पांडेय, अपना दल से शैलेंद्र पटेल मौजूद रहे।
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नप्रिया ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य योग्य नागरिकों की पहचान करना है। जिन नागरिकों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, वे फार्म-6 भरें। इससे वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। यह अभियान सभी पात्र व्यक्तियों को पंजीकरण की सुविधा देगा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी से आशीष सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमर खान, समाजवादी पार्टी से सलाहुद्दीन, बहुजन समाज पार्टी से राम आसरे, आप से राम बिलास तिवारी, भाकपा-माले से शशांक पांडेय, अपना दल से शैलेंद्र पटेल मौजूद रहे।
विज्ञापन