Sultanpur News: तिकोनिया पार्क में तोड़फोड़ पर यूट्यूबर समेत 13 नामजद

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नगर पालिका के लिपिक एवं तिकोनिया पार्क प्रभारी सुशील कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में पार्क की बाउंड्रीवाल, गेट और जाली क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। नगर पालिका ने इससे करीब 2.50 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान जताया है।स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर चढ़ने का आरोपभारत विकास परिषद की सुल्तानपुर शाखा के पदाधिकारी अभय शर्मा की शिकायत पर दर्ज दूसरी प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार दोपहर संजय यदुवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक बिना अनुमति पार्क पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर चढ़ने, परिसर में तोड़फोड़ करने और ओम व स्वास्तिक चिह्नों को तोड़कर फेंकने का आरोप है। शिकायत में राजीव गांधी की प्रतिमा पर जूते-चप्पल पहनकर चढ़ने, शहर में जाम लगने और स्कूली बच्चों समेत आम लोगों को परेशानी होने की बात भी कही गई है।इस मामले में संजय यदुवंशी के अलावा सौरभ यादव, आकाश यादव, अनुज यादव, यशपाल यादव, सूर्य प्रताप यादव, प्रदीप यादव, शेषनाथ यादव, विजय यादव, सादाब पठान, अनिल, चंद्रसेन यादव और रामजीत यादव को नामजद किया गया है।इनसेटआंबेडकर का चित्र फाड़ने की शिकायततीसरी प्राथमिकी करौंदिया निवासी सुभाष सोनकर की शिकायत पर दर्ज हुई है। संजय यदुवंशी, अंबुज यादव, सादाब पठान और अनिल समेत कई लोगों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र फाड़कर हवा में उड़ाने और पैरों से कुचलने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने इससे अनुसूचित जाति-जनजाति समाज की भावनाएं आहत होने की बात कही है।यूट्यूबर की मां ने भी दर्ज कराई रिपोर्टसंजय यदुवंशी की मां कौशल्या देवी ने तुराबखानी निवासी शबीब रजा पर सोशल मीडिया के जरिये गाली देने, छवि खराब करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदर्शन से जुड़े अलग-अलग आरोपों में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। साक्ष्यों के आधार पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।