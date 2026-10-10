Sultanpur News: हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

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परिजनों ने बताया कि उनके पिता जयराम कोरी का पहले ही निधन हो चुका है। सोनू मजदूरी करके जीवन यापन करता था। शनिवार सुबह वह घर से निकला था। तेज रफ्तार वाहन में फंसकर उसका शव भी क्षत-विक्षत हो गया। बंधुआकला थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)

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बंधुआकला। लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर स्थानीय कस्बे में शनिवार तड़के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दादूपुर निवासी मजदूर सोनू (34) की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की।