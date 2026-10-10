Sultanpur News: विंध्याचल-चित्रकूट की राह आसान, सीधी बस सेवा शुरू

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सुल्तानपुर से चित्रकूट के लिए बस सुबह 9:15 बजे रवाना होती है। प्रयागराज होते हुए यह बस सीधे चित्रकूट पहुंचती है। दोनों स्थलों के बीच की दूरी 371 किलोमीटर है और किराया 258 रुपये निर्धारित है। बीते दिनों चित्रकूट में बाढ़ के कारण बस सेवा बंद कर दी गई थी। मौसम सामान्य होने के बाद करीब 10 दिन पहले इसका संचालन फिर शुरू कर दिया गया।वहीं, विंध्याचल धाम जाने वाली बस दोपहर दो बजे सुल्तानपुर डिपो से रवाना होती है। यह जौनपुर और भदोही होते हुए सीधे विंध्याचल पहुंचती है। इसकी दूरी 187 किलोमीटर और किराया 268 रुपये है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि दोनों धामों के लिए सीधी बसें चलने से श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी।इनसेट-मुफ्त सफर से बुजुर्ग महिलाओं को दोहरी राहतकरौंदीकला के प्रतापपुर सलेमपुर गांव निवासी 70 वर्षीय उर्मिला उपाध्याय नवरात्र में विंध्याचल और चित्रकूट जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा सराहनीय है। इसी गांव की 64 वर्षीय सुशीला भी विंध्याचल धाम जाने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि मुफ्त बस यात्रा से किराये की बचत होगी और मां के दर्शन का अवसर भी मिलेगा।