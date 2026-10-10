फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Nurse's body found hanging in the room.

Sultanpur News: कमरे में फंदे से लटका मिला नर्स का शव

Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Nurse's body found hanging in the room.
जयसिंहपुर। बरौंसा बाजार स्थित किराये के मकान के एक कमरे में शनिवार सुबह बेलगरा सारंगपुर निवासी निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली शिल्पा सैनी (22) का शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

स्थानीय निवासियों के मुताबिक बेलगरा सारंगपुर निवासी रामस्वरूप सैनी की पुत्री शिल्पा सैनी (रजनी) जेएनएम की पढ़ाई करने के साथ बरौंसा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी। अस्पताल के पास ही एक किराये के कमरे में रहती थीं। शनिवार सुबह जब वह कमरे से नहीं निकलीं तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ।
विज्ञापन

खिड़की में झांकने पर उनका शव रोशनदान के सहारे दुपट्टे के फंदे से लटका देखा गया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतरवाया और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंखे से फंदे पर लटका मिला युवक का शव

बल्दीराय। हलियापुर कस्बा निवासी रवि जायसवाल (28) का शव शनिवार सुबह 08:30 बजे घर के कमरे में लगे पंखे के सहारे कपड़े के फंदे पर लटका मिला। परिवार वाले उन्हें निकट के कुमारगंज अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। रवि अविवाहित थे। उनके पिता मनोज निजी बस के चालक हैं। मां ललिता आंगनबाड़ी में सहायिका है। हलियापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कुमारगंज थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed