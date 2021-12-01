Sultanpur News: मोबाइल के 21 ट्रांजेक्शन से हत्यारे तक पहुंची पुलिस

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पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दंपती की हत्या 28 सितंबर की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच होने की पुष्टि हुई। इसके बाद साइबर सेल ने दोनों के मोबाइल और बैंक खातों की जांच शुरू की। विनीता के खाते में हत्या वाले दिन करीब 6.20 लाख रुपये थे। हत्या के बाद रात 11 बजे से 2:20 बजे तक उनका मोबाइल ऑन रहा। इस दौरान आरोपी ने विद्यालय के स्टाफ समेत कुछ अन्य खातों में रुपये भेजने की कोशिश की।करीब 10 हजार रुपये भेजने के प्रयास में लेन-देन फेल होने लगे तो आरोपी ने छोटी रकम ट्रांसफर की। इनमें 12 लेन-देन सफल हुए। रात 2:20 बजे मोबाइल बंद हो गया। मंगलवार सुबह करीब 5:20 बजे मोबाइल दोबारा कुछ देर ऑन हुआ। उस समय उसकी लोकेशन राकेश यादव के घर के आसपास मिली। इससे पुलिस का संदेह मजबूत हुआ। बाद में आरोपी ने मोबाइल कुएं में फेंक दिया, जो अब तक नहीं मिला है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि साइबर जांच के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों की भी अहम भूमिका रही।