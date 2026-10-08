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Sultanpur News: पंचायत भवनों पर लटके मिले ताले, पंचायत सहायकों की मनमानी

Thu, 08 Oct 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:31 PM IST
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Locks found on Panchayat buildings; arbitrary conduct by Panchayat assistants
 कुड़वार के धरावां में बना पंचायत भवन। संवाद
कुड़वार। स्थानीय विकास खंड में पंचायत सहायकों की मनमानी अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। बृहस्पतिवार को दोपहर 12:23 से 1.30 बजे तक की गई पड़ताल में कई ग्राम सचिवालय बंद मिले। धरावां, राजापुर, विनायकपुर समेत कई ग्राम सचिवालयों में ताले लटकते मिले।
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विभाग ने पंचायत सहायकों को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक ग्राम सचिवालयों में मौजूद रहने का निर्देश दे रखा है। ग्राम सचिवालयों में आयुष्मान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र संबंधी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इन कार्यों के लिए पंचायत सहायकों को प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार ने पंचायत सहायकों की मांगों के आधार पर मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
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बृहस्पतिवार को विनायकपुर ग्राम सचिवालय पहुंचे मंगल ने बताया कि वह आभा कार्ड से संबंधित कार्य कराने आए थे, लेकिन सचिवालय में ताला लगा होने से उन्हें लौटना पड़ा। खंड विकास अधिकारी विवेक कटियार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। ग्राम सचिवालय बंद मिलने पर संबंधित सचिव और पंचायत सहायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। संवाद
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