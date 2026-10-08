Sultanpur News: पंचायत भवनों पर लटके मिले ताले, पंचायत सहायकों की मनमानी

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विभाग ने पंचायत सहायकों को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक ग्राम सचिवालयों में मौजूद रहने का निर्देश दे रखा है। ग्राम सचिवालयों में आयुष्मान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र संबंधी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। इन कार्यों के लिए पंचायत सहायकों को प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार ने पंचायत सहायकों की मांगों के आधार पर मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है।बृहस्पतिवार को विनायकपुर ग्राम सचिवालय पहुंचे मंगल ने बताया कि वह आभा कार्ड से संबंधित कार्य कराने आए थे, लेकिन सचिवालय में ताला लगा होने से उन्हें लौटना पड़ा। खंड विकास अधिकारी विवेक कटियार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। ग्राम सचिवालय बंद मिलने पर संबंधित सचिव और पंचायत सहायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। संवाद