Sultanpur News: एसआईआर के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा

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यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ल ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के हालिया निर्णयों से एक विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा है और आम जनता को असुविधा हुई है।उधर, कादीपुर में शैलेश त्रिपाठी ने कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य के आवास पर हमले और दस अक्तूबर को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने सरकार पर कानून का शासन बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान शशांक पांडेय, सचिन मिश्र, महेश तिवारी, प्रतिमा, मानसी, बालकृष्ण मिश्र और राजेश तिवारी समेत कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।