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नगर कोतवाल सुरेश नारायण मिश्रा ने चार नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि अवैध खनन की सूचना पर दो नवंबर की रात नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव और राजस्व टीम पर हमला किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर राहुल सिंह और नौशाद अली ने फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों को अवैध असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में सात आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं, दूसरे मुकदमे में आरोपी प्रशांत सिंह की जमानत मंजूर हो चुकी है।

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सुल्तानपुर। नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी राहुल सिंह और नौशाद अली की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने जमानत पर बहस के लिए एक दिसंबर की तारीख नियत की है।