Sultanpur News: बारिश के दौरान गिरी दीवार पति ने दम तोड़ा, पत्नी गंभीर

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अकारीपुर निवासी संतराम अपनी पत्नी अमरावती के साथ मंगलवार रात घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे। रात दो बजे बारिश के दौरान अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। दंपती की चीख-पुकार सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने दोनों को मलबे से निकाल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इलाज के दौरान संतराम ने दम तोड़ दिया।अमरावती को रेफर कर दिया गया। संतराम के चार बेटे और तीन बेटियां हैं। परिवार में चीख-पुकार मच गई। बुधवार सुबह राजस्व निरीक्षक योगेंद्र श्रीवास्तव व लेखपाल राजीव मिश्र ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान की जानकारी ली। धम्मौर थाने के प्रभारी निरीक्षक विपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिला दैवी आपदा एवं राहत अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि कच्ची दीवार गिरने से एक की मौत व एक महिला घायल हुई हैं।