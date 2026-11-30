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इस साहित्यिक समारोह में विचार गोष्ठी, पुस्तक विमोचन और कवि गोष्ठी हुई। दिन भर चले इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली आठ विभूतियों को सम्मानित किया गया।प्रथम सत्र में लोक साहित्य और संस्कृति विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ओंकारनाथ द्विवेदी ने कहा कि लोक साहित्य सहज सरल और शास्त्रीय नियमों से मुक्त होते हैं। आजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोक संस्कृति का दायरा लोक साहित्य से अधिक व्यापक होता है। पराक्रम सिंह ने कहा कि भारत की सभी भाषाओं के अपने लोक साहित्य हैं। अध्यक्षता करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि लोक परंपरा तभी सुरक्षित रहेगी, जब हम उसे जीवन का अंग बनाएंगे। द्वितीय सत्र में राम प्यारे प्रजापति की आत्मकथा पैंसठ सीढ़ियाें का विमोचन हुआ। रवींद्र नाथ श्रीवास्तव विमल के महाकाव्य रानी जयराज कुंवरि का भी विमोचन किया गया। तृतीय सत्र में आठ लोगों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। छविलाल पाल, इंद्रेश भदौरिया, आजेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार वर्मा मधुर, श्याम पलट पांडेय और वंदना यादव को सम्मानित किया गया। चतुर्थ सत्र में मथुरा प्रसाद सिंह जटायु की अध्यक्षता में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया।इस मौके पर न्यास के अध्यक्ष डॉ. आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप, राणा प्रताप पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एमपी सिंह विसेन, सुभाष चंद्र यादव परदेशी, इंद्रजीत सिंह अर्चक, अवनीश पांडेय सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे।