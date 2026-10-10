फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Children will connect with books; mobile addiction will be curbed

Sultanpur News: किताबों से जुड़ेंगे बच्चे, मोबाइल की लत पर लगेगी लगाम

Sat, 10 Oct 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Children will connect with books; mobile addiction will be curbed
सुल्तानपुर। बच्चों को मोबाइल से दूर कर किताबों से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। जिले के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ने की आदत विकसित की जाएगी। हर सप्ताह बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों को टॉप फाइव स्टूडेंट रीडर के रूप में चुना जाएगा।
विज्ञापन

जिले में 2061 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा करना और मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना है। सप्ताहवार श्रेष्ठ पाठकों का चयन कर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे उनमें नियमित अध्ययन की आदत विकसित होने के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की भावना भी बढ़ेगी।
विज्ञापन

पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों पर भी जोर
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेल, आत्मरक्षा, कला और शिल्प जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर प्रशिक्षकों की मदद लेने की योजना है। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, शारीरिक क्षमता और व्यावहारिक कौशल को निखारने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग को कम करने के साथ विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed