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गोसाईंगंज के बृजवारी निवासी जियालाल के मुताबिक, उनकी पुत्री अंतिमा ने वर्ष 2015 में बड़ेगांव सुरौली निवासी सुरजीत से प्रेम विवाह किया था। दोनों के दो बच्चे हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही सुरजीत उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। शनिवार को अंतिमा ससुराल से अपनी मौसी के घर बीड़ी गांव आई थी। इसकी जानकारी होने पर उसका पति भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि सुरजीत ने वहां अंतिमा के साथ मारपीट की। इसके बाद वह मौसी के घर से बिना बताए कहीं चली गई।रविवार सुबह करीब छह बजे अंतिमा का शव मौसी के गांव बीड़ी में तालाब किनारे बने टिनशेड में फंदे से लटका मिला। पिता ने पति की प्रताड़ना और मारपीट को बेटी की मौत की वजह बताते हुए पुलिस को तहरीर दी। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है।दो बच्चों के सिर से उठा मां का सायाअंतिमा के दो बेटे निखिल (7) और नितिन (4) हैं। मां की मौत से दोनों बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया है। मां को खोने के बाद दोनों बच्चे सदमे में हैं। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।