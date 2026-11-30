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कपसेठी बाजार में शाम के समय पैदल सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक से टकराकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्राॅमा सेंटर में देर शाम उनकी मौत हो गई। दो दिसंबर को डॉ. अनूप कुमार के बड़े भाई सुनील कुमार की छोटी बेटी की सगाई तय है। घर में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इस दुर्घटना से पूरा परिवार सदमे में है। उनके निधन पर लोगों ने शोक जताया है।पोस्टमार्टम के बाद वाराणसी से रविवार भोर चार बजे उनका शव पैतृक आवास पहुंचाया गया। परिजनों ने गोमती नदी के किनारे स्थित श्मशान घाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया।