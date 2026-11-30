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अमर उजाला की ओर से कई वर्षों से काव्य कैफे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां सोमवार तक पूरी कर ली जाएंगी। आयोजन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी, शिक्षक और साहित्य प्रेमियों के साथ शहर के गणमान्य लोग शामिल होंगे। विज्ञापन



इनका है सहयोग

अमर उजाला काव्य कैफे के आयोजन में शेम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, जीडी गोयनका स्कूल, सनबीम स्कूल, लिटिल फ्लावर्स स्कूल, खान टेलर्स, रतनदीप हीरो, अवंतिका स्वीट्स, राम लखन पैराडाइज होटल, हिंद अलमीरा, मीत एसोसिएट्स, साधना एक्वा, कमला नेहरू संस्थान का सहयोग है। अमर उजाला की ओर से कई वर्षों से काव्य कैफे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां सोमवार तक पूरी कर ली जाएंगी। आयोजन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी, शिक्षक और साहित्य प्रेमियों के साथ शहर के गणमान्य लोग शामिल होंगे।इनका है सहयोगअमर उजाला काव्य कैफे के आयोजन में शेम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, जीडी गोयनका स्कूल, सनबीम स्कूल, लिटिल फ्लावर्स स्कूल, खान टेलर्स, रतनदीप हीरो, अवंतिका स्वीट्स, राम लखन पैराडाइज होटल, हिंद अलमीरा, मीत एसोसिएट्स, साधना एक्वा, कमला नेहरू संस्थान का सहयोग है।

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सुल्तानपुर। अमर उजाला काव्य कैफे का मंच मंगलवार को सजेगा। सिविल लाइंस स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में शाम 6:30 बजे से नामचीन कवि और साहित्यकार अपनी रचनाओं से श्रोताओं को आनंदित करेंगे। आयोजन में मशहूर लेखक एवं कवि नीलोत्पल मृणाल, हास्य कवि शंभू शिखर, हिमांशु बवंडर और योगिता चौहान अपनी प्रस्तुतियां देंगे।