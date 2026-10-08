Sultanpur News: हॉस्टल में घुसकर छात्र की पिटाई व फायरिंग का आरोप

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प्रतापगढ़ जिले के दिलीपपुर निवासी अभिनव पांडेय केएनआईपीएसएस में बीए-एलएलबी के छात्र हैं। वह कॉलेज से कुछ दूरी पर स्थित निजी हॉस्टल में किराये पर रहता है। अभिनव के आरोप के मुताबिक, बुधवार रात 11 बजे हॉस्टल में रहने वाले अजीत सिंह ने अपने करीब 20 साथियों को बुलाया। आरोप है कि सभी ने बिना किसी कारण अभिनव को पीट दिया।हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी। असलहे से फायरिंग कर भाग निकले। गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को अजीत सिंह, समीर सिंह, सार्थक मिश्र निवासी अज्ञात व करीब 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।