रालोद को सोनभद्र में बागपत-सहारनपुर जैसा मजबूत करें : अनुपम

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सोनभद्र। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष (कार्यकारी) अनुपम मिश्रा ने रविवार को सोनभद्र में कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रालोद को बागपत और सहारनपुर की तरह सोनभद्र में भी सशक्त बनाया जाए। मिश्रा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत हुआ। विजयगढ़ वाटिका में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने किसान, मजदूर और आमजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। अनुपम मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता सक्रियता से जुटें और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सोनभद्र से पार्टी का जनप्रतिनिधि निर्वाचित कराने का लक्ष्य रखा। इससे पहले, मिश्रा ने सिंचाई विभाग के डाक बंगले पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आपसी समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। भदोही जिलाध्यक्ष सुनील पटेल और गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि चौबे ने भी सम्मेलन में अपने विचार साझा किए। जिला उपाध्यक्ष शांति वर्मा और जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ प्रशांत विष्णु सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिला संगठन महासचिव धीरज चौबे ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व प्रमुख रमेश दुबे, सोनभद्र बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बंशीधर पांडेय, रिंकू अग्रहरि, ओम प्रकाश तिवारी, मनोज सिंह, आजाद राय, अवधेश सिंह, तेजबहादुर पटेल, आनंद तिवारी आदि मौजूद रहे।