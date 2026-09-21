Sonebhadra News: गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजा शहर, प्रतिमाओं की हुई प्राण प्रतिष्ठा

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घोरावल। श्री महाविघ्नेश्वर पूजा समिति के संयोजन में कस्बे के श्रीरामेश्वर रामलीला मंच और सामुदायिक शेड में रविवार को भगवान गणेश, माता महालक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर विधि-विधान से पूजन किया गया। देर शाम शुरू हुए कार्यक्रम में रात साढ़े नौ बजे आचार्य हरिराम मिश्र ने सहयोगियों के साथ आरती कराई। इसके बाद हनुमानजी का पूजन और आरती हुई। गणपति बप्पा के जयकारों और देवी-देवताओं की आरती से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। नगर को आकर्षक झालरों से सजाया गया है। दूर-दराज से श्रद्धालु गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही मां विंध्यवासिनी और महाकाल भोलेनाथ की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हैं। समिति संयोजक शिप्पू अग्रहरि ने बताया कि प्रतिदिन सुबह नौ बजे और रात आठ बजे आरती होगी। समिति अध्यक्ष एवं विहिप के विभाग मंत्री राजीव कुमार ने श्रद्धालुओं से पूजन में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में शुभम कुमार, अनुराग अग्रहरि, अरुण भोजवाल, राहुल साहू, अनुराग राज, जय उमर, रवि, सत्यम और राहुल तिवारी आदि मौजूद रहे।