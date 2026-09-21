Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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संभव दिवस : जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे

ट्रायल : राज्य स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय चयन ट्रायल। सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन : समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व संविदा कर्मचारी संघ सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन। सुबह 11 बजे।

नाट्य मंचन : सेवा संकल्प अभियान के तहत घोरावल विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार पीएम मोदी के 25 वर्षों के सेवा कार्य का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे।

योग प्रशिक्षण : बभनी स्थित शिव मंदिर परिसर में 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सुबह 6 बजे