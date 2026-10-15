सोनभद्र: ट्रक पर चढ़कर तिरपाल सही कर रहे खलासी की करंट से मौत, झुलस गया पूरा शरीर; दर्दनाक हादसे से मातम

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिजौली गांव में बृहस्पतिवार को हुए दर्दनाक हादसे में ट्रक के खलासी वंशराज विश्वकर्मा (30) की हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। खलासी एक गोदाम के बाहर ट्रक के केबिन पर चढ़कर तिरपाल सही कर रहा थी। तभी ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। सड़क तार की ऊंचाई करीब 20 फीट बताई जा रही है। करंट से खलासी धू-धूकर जलने लगा। घटना से मौके पर अफरातफरी मची रही।

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मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के अवधी खुर्द निवासी राजेश दुबे प्रयागराज नंबर की ट्रक लेकर रॉबर्ट्सगंज आया था। यहां से माल लेकर उसे जाना था। उसके साथ मप्र के मऊगंज निवासी खलासी वंशराज भी था। बताते हैं एक गोदाम के पास ट्रक खड़ी करने के बाद खलासी केबिन के ऊपर चढ़कर तिरपाल सही कर रहा था, इसी दौरान उसका हाथ ऊपर से गुजरे 11 हजार वोल्ट के तार से छू गया। खलासी के पूरे शरीर में हाईटेंशन करंट उतर गया और वह धू-धू कर जलने लगा।