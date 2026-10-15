यूपी: लाहौरी जीरा की पेटियों के पीछे छिपाई थी 65 लाख की शराब, दो गिरफ्तार; हरियाणा से झारखंड जा रहा था ट्रक

केबिन में बैठे दो व्यक्तियों ने अपना नाम नसीब चंद राजपूत और कृष्णपाल राजपूत बताया। उन्होंने ट्रक में लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक लदी होने की बात कही और इनवॉइस व ई-वे बिल दिखाए। दस्तावेजों में माल दिल्ली से झारखंड भेजे जाने का उल्लेख था, जबकि आरोपियों ने माल हरियाणा के पानीपत और पंचकूला से लादकर रांची ले जाने की बात बताई। कथनों और दस्तावेजों में अंतर मिलने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो कोल्ड ड्रिंक की पेटियों के नीचे शराब छिपाकर रखी मिली।



बोतलों पर 'केवल पंजाब में बिक्री के लिए' अंकित था। आरोपी शराब के परिवहन और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नसीब चंद राजपूत (40) और कृष्णपाल राजपूत (38) के रूप में हुई है।



पूछताछ के बाद दोनों के विरुद्ध रॉबर्ट्सगंज थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट के लिए चालान कर दिया गया। पुलिस अब शराब की आपूर्ति के स्रोत, वाहन स्वामी की भूमिका और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस टीम को एसपी ने 10 हजार रुपये इनाम देने की भी घोषणा की।