Sonebhadra News: रुद्राभिषेक पूजन का पूर्णिमा पर हुआ समापन

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आचार्य अमरेश मिश्र ने रुद्राभिषेक, हवन और आरती पूजन कराया। कार्यक्रम के संयोजक भिक्षुक भिखारी जंगली दास दीनबंधु रमाशंकर गिरी जी महाराज ने बताया कि पूरे सावन माह रुद्राभिषेक पूजन और आरती का आयोजन किया गया, जिसका पूर्णिमा पर विधिवत समापन हुआ। उन्होंने बताया कि वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के उद्देश्य से 251 जड़ी-बूटियों से तैयार हवन सामग्री से आहुति दी गई।इस दौरान शिव शक्ति महिला मंडल और भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में चिंता मौर्य, आदित्य केशरी, उषा, रिशिता, चिरौंजी, रामकृपा, मनीता, करुणा सिंह, उर्मिला देवी, सत्या, संगीता, परमानंद, कालो देवी, विमला देवी, हीरा, साधु और महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।