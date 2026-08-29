Sonebhadra News: तसर रेशम उत्पादन के लिए जागरूक किए गए किसान

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मुख्य अतिथि मुनगाडीह की ग्राम प्रधान गुड़िया देवी रहीं। सोनभद्र के सहायक रेशम विकास अधिकारी पंकज कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। किसानों को तसर रेशम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न विभागीय योजनाओं और मिलने वाली सहायता की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि किसान सहकारी समिति के माध्यम से रेशम उत्पादन कर आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा बीजागार संचालन, रेशम कीटाणु उत्पादन, धागाकरण और अन्य बहुउद्देशीय गतिविधियां अपनाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। किसानों को चालू वर्ष में रेशम विकास विभाग की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी जानकारी दी गई।

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मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को राजकीय रेशम फार्म डुमरहर में तसर रेशम जागरूकता एवं तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुनगाडीह स्थित फार्म पर किसानों को तसर रेशम उत्पादन की तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पिस्का नगड़ी, रांची के वैज्ञानिक डॉ. हरेंद्र यादव के नेतृत्व में हुआ।