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Sonebhadra News: नहाने गए युवक का पैर फिसलने से बहा

Sat, 29 Aug 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:15 AM IST
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A young man who went to take a bath slipped and was swept away.
थाना क्षेत्र के डिबुलगंज स्थित अनपरा तापीय परियोजना के डिस्चार्ज चैनल में शुक्रवार को नहाने के दौरान पैर फिसलने से राजेश भारती (35) गहरे पानी में बह गया। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। शाम तक उसका पता नहीं चल सका। डिबुलगंज निवासी राजेश शुक्रवार सुबह डिस्चार्ज चैनल के किनारे नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला।
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