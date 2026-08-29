Sonebhadra News: महिला मंच ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:14 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:14 AM IST
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मारवाड़ी युवा मंच महिला सोन शाखा रॉबर्ट्सगंज की ओर से शुक्रवार को रक्षाबंधन पर पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर पर्व मनाया गया। महिला सदस्यों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनसे समाज और महिलाओं की सुरक्षा का वचन लिया। महिला सदस्यों ने कहा कि पुलिसकर्मी त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंच की अध्यक्ष सुनीता सांवरिया, कोषाध्यक्ष पूनम केडिया, सचिव चित्रा जालान, महिला मंडल अध्यक्ष अनीता थर्ड, निवर्तमान अध्यक्ष ऋतु जालान, रिंकी जालान, शुचिता खेतान समेत अन्य सदस्य मौजूद रहीं।
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