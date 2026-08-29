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Sonebhadra News: महिला मंच ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया वचन

Sat, 29 Aug 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:14 AM IST
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Women's forum tied Rakhis to police personnel and sought a pledge of protection.
रॉबर्ट्सगंज में सुरक्षा में लगें जवानों को राखी बांधती मारवाड़ी महिला युवा मंच की टीम। स्रोत स्
मारवाड़ी युवा मंच महिला सोन शाखा रॉबर्ट्सगंज की ओर से शुक्रवार को रक्षाबंधन पर पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर पर्व मनाया गया। महिला सदस्यों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनसे समाज और महिलाओं की सुरक्षा का वचन लिया। महिला सदस्यों ने कहा कि पुलिसकर्मी त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंच की अध्यक्ष सुनीता सांवरिया, कोषाध्यक्ष पूनम केडिया, सचिव चित्रा जालान, महिला मंडल अध्यक्ष अनीता थर्ड, निवर्तमान अध्यक्ष ऋतु जालान, रिंकी जालान, शुचिता खेतान समेत अन्य सदस्य मौजूद रहीं।
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