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Sonebhadra News: नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान

Sun, 30 Aug 2026 11:18 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:18 PM IST
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Respect woman power; only then will the nation become great
मिशन श​क्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करती महिला  सिपाही। स्रोत विभाग
सोनभद्र। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में रविवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। मिशन शक्ति टीमों ने कोचिंग संस्थानों, बाजारों और ग्राम सभाओं में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा के उपाय, महिला उत्पीड़न से जुड़े कानूनी अधिकारों और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में लिंगानुपात, लैंगिक समानता, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस टीमों ने महिलाओं को किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस टीमों ने ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय भी बताए। फर्जी कॉल और लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने, बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा न करने और किसी भी व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताने की अपील की गई। साथा ही हेल्पलाइन नंबरों के बारें में विस्तार से जानकारी दी गई।
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