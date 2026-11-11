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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Built through public contributions of five rupees each, the Sun Temple becomes a focal point of faith during Chhath.

Sonebhadra News: पांच-पांच रुपये के जनसहयोग से बना सूर्य मंदिर, छठ पर बनता है आस्था का केंद्र

Wed, 11 Nov 2026 11:07 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:07 PM IST
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Built through public contributions of five rupees each, the Sun Temple becomes a focal point of faith during Chhath.
विण्ढमगंज क्षेत्र के सततवाहिनी नदी पर ​स्थित सूर्य देव मंदिर। संवाद
सततवाहिनी और कुकुरडूबा नदियों के संगम पर स्थित सूर्य मंदिर छठ महापर्व पर आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है। यहां सोनभद्र के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचते हैं।
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मान्यता है कि दोनों नदियों के संगम पर छठ व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित इस संगम स्थल पर सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। बुजुर्गों के मुताबिक, क्षेत्र में घने जंगल होने के दौर से ही यहां छठ पर्व मनाया जाता रहा है।
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वर्ष 1902 में अंग्रेज अधिकारी पी. विंढम ने विंढमगंज नगर बसाया। इसके बाद बिहार से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बस गए और उनके साथ छठ पर्व की परंपरा भी आगे बढ़ी। शुरुआत में डीहवार बाबा परिसर स्थित राम मंदिर में भगवान सूर्य की छोटी प्रतिमा स्थापित की गई थी। बाद में सन क्लब सोसायटी ने स्थानीय लोगों के पांच-पांच रुपये के सहयोग से संगम तट पर भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद विंढमगंज में छठ महापर्व का आयोजन बड़े स्तर पर होने लगा।
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