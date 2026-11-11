Sonebhadra News: पांच-पांच रुपये के जनसहयोग से बना सूर्य मंदिर, छठ पर बनता है आस्था का केंद्र

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मान्यता है कि दोनों नदियों के संगम पर छठ व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित इस संगम स्थल पर सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। बुजुर्गों के मुताबिक, क्षेत्र में घने जंगल होने के दौर से ही यहां छठ पर्व मनाया जाता रहा है।वर्ष 1902 में अंग्रेज अधिकारी पी. विंढम ने विंढमगंज नगर बसाया। इसके बाद बिहार से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बस गए और उनके साथ छठ पर्व की परंपरा भी आगे बढ़ी। शुरुआत में डीहवार बाबा परिसर स्थित राम मंदिर में भगवान सूर्य की छोटी प्रतिमा स्थापित की गई थी। बाद में सन क्लब सोसायटी ने स्थानीय लोगों के पांच-पांच रुपये के सहयोग से संगम तट पर भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद विंढमगंज में छठ महापर्व का आयोजन बड़े स्तर पर होने लगा।