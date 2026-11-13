Sonebhadra News: अब बड़े उपभोक्ताओं को मेसेज से मिलेगा बिजली बिल

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जानकारी के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज डिवीजन में पांच किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता वाले कनेक्शनधारकों की संख्या करीब 220 है। वहीं, पिपरी डिवीजन के पिपरी सब डिवीजन में ऐसे लगभग 180 उपभोक्ता हैं। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर इनकी संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है। अब तक बिजली निगम की ओर से कर्मचारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मैन्युअल तरीके से बिल उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन शासन की ओर से जारी नए निर्देशों के बाद बिल वितरण की व्यवस्था को ऑनलाइन माध्यम की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अधिकांश उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिये बिल भेजा जाएगा। सिर्फ 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही पहले की तरह मैन्युअल बिल उपलब्ध कराया जाएगा।शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। - इं. ओपी गुप्ता, अधिशासी अभियंता रॉबर्ट्सगंज डिवीजन।छठ पूजा पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारीशारदीय नवरात्र और दीपावली की तरह सूर्यापासना का महापर्व डाला छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी बिजली निगम की ओर से की गई है। रॉबर्ट्सगंज डिवीजन के अधिशासी अभियंता इं.ओपी गुप्ता ने बताया कि पिछले माह अक्तूबर में 44 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई हुई थी। तापमान में गिरावट होने की वजह से त्योहारों पर बिजली की मांग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। तापमान अनुकूल होने की वजह से दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति हुई। दीपोत्सव पर भी बिजली की मांग सामान्य ही रही। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व पर भी निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी है। इसके लिए सभी सब डिवीजन को निर्देश जारी किए गए हैं।