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Sonebhadra News: रेणुका नदी छठ घाट का राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण

Fri, 13 Nov 2026 11:25 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:25 PM IST
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State Minister inspected Renuka River Chhath Ghat
फोटो-ओबरा के रेणुका नदी छठ घाट का निरीक्षण करते राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड।
सेक्टर तीन स्थित रेणुका नदी छठ घाट तट पर पहुंचकर शुक्रवार की शाम सूबे के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड ने निरीक्षण कर संबंधितों को निर्देशित किया। घाट की साफ-सफाई, पानी की गहराई की जानकारी लेने के बाद प्रकाश, पहुंच मार्ग सहित अन्य जरूरी समुचित व्यवस्था करने के लिए नगर पंचायत सहित आयोजक मंडल को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नदी में जहां गहराई अधिक हो वहां बैरिकेडिंग कर जाली लगवा दिया जाए। इस दौरान एसडीएम ओबरा रवि पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्रवण कुमार, ओबरा भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल, भाजपा नेता उमेश पटेल, प्रभारी निरीक्षक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।
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